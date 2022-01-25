Утром 24 января 33-летний житель Саратова заблудился на Кумысной поляне, после чего попал в больницу с обморожениями и в состоянии шока.

Около 7 утра спасатели получили вызов на единый номер 112, — рассказали в городском УВД.

Позвонил саратовец, который сообщил, что во время прогулки потерялся в лесу.

Во время разговора телефон мужчины разрядился и отключился.

Спасателям удалось только узнать, что потерявшийся миновал детский лагерь на Кумысной поляне и направляется в Ленинский район.

На поиски человека выдвинулись облспас и полиция.

Поисковики обследовали парк, показывая встречным фотографию заблудившегося, предоставленную его женой.

И только ближе к 12 часам дня похожий по приметам мужчина был замечен у территории лыжной базы на 5-й Дачной.

В городской полиции уточнили, что найденный 33-летний саратовец находился в состоянии сильного шока и серьезно обморозился.

Потерпевшего на «скорой» доставили в лечебное учреждение.