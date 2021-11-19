Потерявший карту житель Саратова лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

С заявлением пропаже денег с потерянной карты в полицию обратился житель Волжского района. Он сообщил, что ему начали приходить смс-сообщения о том, что его картой расплачиваются в различных магазинах. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Личность нашедшего карту установили. Это оказался 53-летний житель Саратова, ранее уже имевший проблемы с законом. Он признал свою вину. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.