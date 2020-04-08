Саратовец стал жертвой банковских аферистов, сообщает ГУ МВД.

50-летний житель Заводского района рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник безопасности кредитной организации и сообщил, что с карты заявителя пытаются списать средства. При чем он заверил доверчивого абонента, что для отмены операции нужно продиктовать данные карты. Это и сделал потерпевший.

После это псевдо сотрудник сообщил, что на саратовца оформили кредит и для его погашения нужно срочно взять еще один на 390 тысяч рублей. Поверив на слова собеседнику, мужчина сам отдал все деньги злоумышленникам и остался с кредитом. Общая сумма ущерба составила 406,4 тысячи рублей.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.