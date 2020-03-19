37-летний саратовец стал жертвой интернет-мошенников, сообщает ГУ МВД.

Он рассказал полисменам, что нашел в сети объявление о продаже лодочного мотора за 53 тысяч рублей. По телефону злоумышленник сказал, что готов сделать скидку в три тысячи рублей. Мужчины договорились, что покупатель переведет средства на карту по номеру телефона, после чего продавец вышлет товар.

Однако после оплаты аферист перестал выходить на связь, а в транспортной компании опровергли наличие желанной покупки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.