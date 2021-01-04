Саратовец рассказал в одном из пабликов соцсети “ВКонтакте” о необычных ценах на батон из белого хлеба.

На продукции стоит ценник в 70 рублей.

Гражданин анонимно отметил, что в прошлый раз наличие такой стоимости списали на технический сбой, но почему- то это повторилось снова.

В доказательство своих слов он опубликовал снимок с места событий, правда пожелал остаться анонимным.

—Недорого совсем, — сыронизировала Елена Гурьянова.

—Да это же лента, там все втридорога даже по их карте, особенно перед праздниками, — написала пользовательница соцсети под ником “Ленка Глухова”.