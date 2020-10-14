Сегодня, 14 октября, саратовец Всеволод Кузнецов рассказал в соцсетях о вопиющей антисанитарии в 9-й горбольнице.

Он отметил, что в отделении травматологии разгуливают тараканы, опубликовал видео с места событий, попросил принять меры.

В минздраве региона корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова» сообщили, что на публикацию отреагируют, свяжутся с главврачом, попросят провести дополнительную дезинсекцию.

Такие насекомые не редкость в учреждениях, бывает, что их заносят сами пациенты с вещами. Если вы обнаружили таракана, об этом нужно сообщать в министерство или главврачу больницы, за этим последует принятие мер.