В Хвалынске завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего местного жителя в применении насилия к сотрудникам правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, вечером 24 февраля пьяный молодой человек находился в одном из заведений общественного питания. Там он оскорбительно приставал к посетителям и повредил имущество заведения. На место прибыли сотрудники Росгвардии. В ответ на просьбу прекратить свои действия, мужчина стал выкрикивать в их сторону слова грубой нецензурной брани и полез на них с кулаками.

Буйного посетителя задержали и заключили под стражу. Уголовное дело направлено для дальнейшего рассмотрения в суд.