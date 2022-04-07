Завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя Балашова в убийстве и краже. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Вечером 7 января текущего года 38-летний мужчина приехал в гости к своему 41-летнему приятелю в квартиру многоэтажного дома на Привокзальной. В ходе пьяного застолья между собеседниками возник конфликт, переросший в драку.

За полученные оскорбления мужчина избил хозяина квартиры, а затем взял кухонный нож и ранил им живот, голову и нижние конечности оппонента. Потерпевший скончался на месте из-за раны живота с повреждением внутренних органов.

Кроме того, 2 октября прошлого года обвиняемый украл дрель-шуруповерт марки «Makita» стоимостью более шести тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.