Завершено расследование уголовного дела по обвинению в убийстве 37-летнего жителя Красноармейского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Вечером 1 мая прошлого года 37-летний и 51-летний мужчины выясняли отношения на автостоянке. У старшего из них ранее произошел конфликт с отцом второго. От полученных в драке травм 51-летний потерпевший скончался в больнице.

Эксперты заключили, что смерть наступила из-за тупой травмой головы с переломом костей лицевого отдела черепа и основания черепа.

Обвиняемого заключили под стражу, а уголовное дело направили для рассмотрения в суд.