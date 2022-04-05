Завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого жителя Вольска в покушении на убийство двух человек. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, ночью 17 декабря прошлого года возле дома № 112 по улице Ленина 27-летний местный житель, в ходе конфликта, воспользовался огнестрелом 16 калибра. Он ранил грудную клетку и правое плечо 33-летнего мужчины. Другому, 29-летнему молодому человеку, попытался прострелить живот, но не успел, поскольку его остановил первый пострадавший.

Раненому мужчине вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.