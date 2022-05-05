В Энгельсе завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего местного жителя в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня днем, 5 января, 55-летний мужчина пришел в гости к 48-летнему знакомому, проживающему в квартире на Ломоносова. С 16:00 до 20:00 минут между пьяными мужчинами случился конфликт, переросший в драку. Хозяин жилища ударил оппонента по лицу и повалил на кресло, нанеся не менее пяти ударов ножом в голову и шею. Пострадавший скончался на месте.

По словам экспертов, смерть наступила из-за множественных проникающих колото-резаных повреждений головы и шеи.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Он признал вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.