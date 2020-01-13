В отношении 31-летней женщины и 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Следствие считает, что 29 декабря 2019 года в одной из квартир Красноармейска собралась компания людей для гуляний. Во время попойки 31-летняя дама приревновала своего возлюбленного к 25-летней компаньонке. В эмоциональном порыве она потребовала у любовника доказать свою верность, на что тот предложил унизить жертву.

Тогда подозреваемая взяла девушку за волосы, а ее мужчина изнасиловал бедолагу, затем избил ее и скрылся.

Шокированная потерпевшая побоялась сразу обращаться в полицию, однако набралась смелости и сделала это.

Сейчас 38-летний злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 31-летнюю соучастницу отпустили под подписку о невыезде. Во время допроса она рассказала обо всем случившемся.