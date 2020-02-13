Саратовского буяна признали виновным в убийстве и причинении вреда здоровью третьего человека.

СУ СКР сообщает, что днем 24 ноября 2018 года мужчина выпивал со своей 45-летней женой. Во время попойки они поссорились, и мужчина избил возлюбленную деревянной ножкой стула. Женщина получил черепно-мозговую травму, перелом локтевой кости и несколько других повреждений.

Он попыталась спастись в комнате престарелых родственников, которые вступились за нее перед нападавшим. За это им прилетело от агрессора бадиком, а после злоумышленник задушил 91-летнюю бабушку.

Прибывшие на вызов медики госпитализировали пострадавших. 90-летний пенсионер скончался в больнице от осложнений.

Несмотря на отрицание своей вины, суд признал негодяя виновным. Его приговорили к пожизненному заключению.