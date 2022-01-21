В Ленинском районе Саратова 24-летний парень зарезал 49-летнюю мать и душил ее проводом от роутера

По данным следствия, 19 января 2022 года в вечернее время он пришел к ней в гости на 1-ю Прокатную улицу в городе Саратове. В ходе общения между родственниками произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого женщина попросила сына покинуть помещение квартиры.

Молодой человек отказался, несмотря на твердую позицию матери, он схватил кухонный нож и исполосовал ее, потом задушил роутером.

Гражданка скончалась от асфиксии, злоумышленника задержали, он во всем признался. Уголовное дело расследуется.