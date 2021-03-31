Сегодня, 31 марта, саратовец Анатолий Буханов рассказал в соцсетях о спутниках, которые он увидел в небе.

Перепуганный гражданин решил, что это НЛО и поспешил поделиться увиденным в сети.

В комментариях ему посоветовали “снять гирлянду” — ведь череда светящихся точек в небе напоминает именно ее.

На самом деле это спутники Starlink компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск. Их выводят на орбиту для того, чтобы граждане в будущем смогли пользоваться бесплатным интернетом, точкой для соединения которого аппараты и являются.