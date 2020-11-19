Расследование уголовного дела в отношении 49-летнего рецидивиста из Заводского района Саратова продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 15 ноября около 2:00 к нему прибежал сын бывшей девушки и рассказал, что его мать отдыхала в компании друзей, ее избили. Он сказал адрес, где все произошло.

Мужчина пришел туда, навстречу ему вышла сожительница и показала на 38-летнего гражданина, который спал на диване — своего обидчика. Гражданин увидел лежащий на полу пакет с бутылками и ударил его по голове, часть тары разбилась.

Присутствующие пытались оттащить его, но злоумышленник стащил мужчину с дивана, отволок в коридор и ударил его не менее двух раз ногой по голове и столько же в грудь. Очевидцы остановили его, буян ушел.

Через непродолжительное время потерпевший перестал подавать признаки жизни, находящиеся в квартире граждане обратились в полицию.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть мужчины наступила в результате тупой травмы головы с кровоизлиянием головного мозга.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение, гражданин полностью признал свою вину. Его взяли под стражу.

Расследование продолжается.



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