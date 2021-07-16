Расследование уголовного дела в отношении 45-летнего саратовца, обвиняемого в изнасиловании, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, утром 25 декабря гражданин предложил своему 45-летнему приятелю прийти в гости к 39-летней знакомой, которая проживала в квартире дома на улице Ломоносова в Саратове. Она встретила гостей.

Втроем граждане расположились на кухне и начали распивать спиртное. Около 11:00 младший из мужчин покинул застолье, а хозяйка жилища осталась с новым знакомым. Они переместились в комнату. Женщина оскорбительно высказалась в его адрес, в ответ на что мужчина схватил подлокотник от дивана и не менее 25 раз ударил ее по телу. Потерпевшая пыталась покинуть квартиру, но злоумышленник схватил табуретку, настиг ее в коридоре и несколько раз ударил ее по голове и телу, после чего изнасиловал.

Осознав, что потерпевшая скончалась, он позвонил приятелю, с которым пришел к ней в гости и сообщил, что убил хозяйку квартиры. Тот попросил проживающего в соседнем доме знакомого сходить домой к женщине и проверить это. Гражданин отправился в полицию, прибывшие полицейские обнаружили труп женщины.

Злоумышленник к тому времени находился у себя дома, где его и застали правоохранители.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.