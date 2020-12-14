В отношении 27-летнего рецидивиста из Заводского района Саратова возбуждено уголовное дело об иных действиях сексуального характера с угрозой убийством в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия вечером 9 декабря 15-летняя местная жительница шла от подруги. У дома на 7-м Динамовском проезде на нее напал неизвестный мужчина. Силой он надругался над ней.

К раскрытию преступления и поимке мужчины были подключены наиболее опытные следователи и полицейские.

Злоумышленника задержали, доставили в отдел, ему предъявлено обвинение.

Мужчина признал свою вину, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование продолжается.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here