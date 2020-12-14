В отношении 27-летнего рецидивиста из Заводского района Саратова возбуждено уголовное дело об иных действиях сексуального характера с угрозой убийством в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия вечером 9 декабря 15-летняя местная жительница шла от подруги. У дома на 7-м Динамовском проезде на нее напал неизвестный мужчина. Силой он надругался над ней.

К раскрытию преступления и поимке мужчины были подключены наиболее опытные следователи и полицейские.

Злоумышленника задержали, доставили в отдел, ему предъявлено обвинение.

Мужчина признал свою вину, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование продолжается.