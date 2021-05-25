Расследование уголовного дела в отношении 56-летнего саратовца, подозреваемого в убийстве, продолжается.

По данным следствия, вечером 17 мая мужчина пришел в гости к своему другу в частный дом на 1-м Ремонтном проезде, где был их 42-летний общий знакомый. Граждане распивали спиртное, а спустя некоторое время злоумышленник с ним вышел за калитку.

Они поссорились, после чего гражданин ударил оппонента не менее трех раз кулаком по лицу и шее.

Затем они вернулись во двор дома, где гражданин пять раз ударил обидчика по лицу, от чего тот ударился головой о стекло в окне и разбил его, порезавшись осколками. Злоумышленник ушел в дом и лег спать. Проснувшись утром следующего дня, он узнал от хозяина жилища, что их 42-летний приятель скончался.

Вечером 18 мая на автомобиле владельца дома они вывезли тело потерпевшего в посадки на участок местности, расположенный на удалении около одного километра от дома № 7 по улице Кузнецова в городе Саратове, где облили его бензином и подожгли, после чего сразу же уехали. 19 мая 2021 года тело потерпевшего обнаружил прохожий.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти 42-летнего мужчины стал перелом подъязычной кости и резвившаяся на этом фоне асфиксия.

На допросе подозреваемый рассказал, как все было и раскаялся. Его взяли под стражу.

Следователи дадут юридическую оценку действиям хозяина жилища, где было совершено преступление. Расследование уголовного дела продолжается.