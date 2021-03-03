Расследование уголовного дела в отношении 31-летнего саратовца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 21 февраля мужчина отправился к 43-летнему квартиросъемщику, который жил в принадлежащей его сожительнице комнате общежития на улице Аэропорт, СХИ в Саратове.

Граждане принялись распивать спиртное. Около часа ночи 22 февраля старший из них начал проявлять агрессию к оппоненту. Он ударил его кулаком по лицу, на что получил несколько ударов в то же место. А когда упал, его продолжили бить ногой по туловищу, а затем по затылку и шее.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Злоумышленник завернул тело погибшего в простыню, вынес на улицу и положил за углом общежития. Утром труп обнаружил прохожий.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти стала тупая травма шеи, перелом шейного позвонка и отек спинного мозга.

Гражданину предъявлено обвинение. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Его заключили под стражу.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.

Напомним, ранее именно в этом доме мужчина отрубил голову своей малолетней падчерице, а затем спрятал ее тело на чердаке.







