Расследование уголовного дела в отношении 41-летнего саратовца, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия 3 октября вечером семейная пара с внуком-подростком собирались уезжать с дачи в СНТ “Латухино” Ленинского района Саратова. Они грузили вещи в машину, а мимо прошел пьяный 41-летний сосед.

Под надуманным предлогом он ударил 60-летнего мужчина кулаком в грудь, от чего тот упал на землю и ударился головой о плитку, которой вымощен участок земли у дома.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Супруга пострадавшего вызвала ему скорую помощь, медики отвезли пенсионера в больницу. Операция не помогла, 14 октября мужчины не стало.

Еще до начала следствия подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

