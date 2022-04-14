В Саратове суд признал невменяемым 53-летнего местного жителя за ложные доносы о минировании аэропорта «Гагарин». Об этом сообщили в пресс-службе Саратовской транспортной прокуратуры.

В декабре прошлого года саратовец сообщил в полицию о минировании автомобиля «BMW», припаркованного на территории указанного аэропорта.

Сначала мужчину обвиняли по статье о ложном доносе готовящегося взрыва. Однако, по заключению эксперта, у него выявили «хроническое психическое расстройство в форме параноидной шизофрении».

По решению суда, мужчина должен пройти принудительное лечение в организации по оказанию психиатрической помощи.

Напомним, ранее в России и Белоруссии задержали 8 участников интернет-сообщества, рассылавших письма о «минировании» детсадов, школ и торговых центров. Среди них оказались подростки от 13 лет.