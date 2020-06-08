В Саратове мужчина торговал поддельными царскими монетами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В полицию Октябрьского района обратился 32-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Заявитель рассказал, что накануне на улице к нему подошел молодой человек представился Иваном. Прохожий предложил купить у него царские монеты 2,5 тысяч рублей за штуку, пояснив, что раритетные деньги достались ему в наследство. Заявитель согласился приобрести товар, снял 250 тысяч рублей в ближайшем банкомате и приобрел сто штук. Позже, когда покупатель дома изучил исторические данные, понял, что купил липу. В антикварной лавке ему подтвердили — приобрёл подделку.

После оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли 28-летнего продавца тех самых монет, им оказался житель Калининска. Задержанные признался во всем и рассказал, что монеты отчеканил сам, прибыль с их продажи потратил на свои нужны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.