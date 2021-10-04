На «Авито» появилось необычное объявление от жителя Саратова.

Некто Алексей продает чипсу “Lay’s” со вкусом сметаны и лука в виде сердца.

Счастливый обладатель необычного продукта сообщает, что обнаружил такую картофельную «валентинку» в пачке чипсов 14.09.21.

— Чек из «Магнита» с этой пачкой, наверное, не найдется, но, если очень надо будет, попробую найти, — обещает владелец чипсы.

За чипсу-сердце Алексей намеревается получить 50 тысяч рублей. Именно такова первоначальная цена лота.

Товар, действительно, может заинтересовать коллекционеров-гастрономов.

Фото: Авито