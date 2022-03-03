Возбуждено уголовное дело в отношении отбывающего наказание в колонии 46-летнего гражданина, распространяющего идею терроризма среди заключенных. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Саратовской области.

Мужчина подозревается в публичном оправдании террористической деятельности среди заключенных в ФКУ ИК-2.

В ведомстве уточняют, что осужденный неоднократно публично заявлял о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, в том числе выражающиеся в оправдании террористических актов в здании Регионального Управления ФСБ России по Архангельской области, на железнодорожном вокзале и в общественном транспорте Волгограда.

Расследование продолжается.

Совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.