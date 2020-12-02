Суд признал 48-летнего жителя Ровенского района виновным в убийстве и продаже боеприпасов. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что мужчина с сожительницей обитали в частном доме села Первомайское. Днем 14 марта к ним пришел 58-летний сельчанин. Троица начала пить, а потом гость увидел в шкафу патроны 5,6 миллиметра для охотничьего оружия, попросил хозяина поделиться. Тот подарил ему пять штук, с наступлением ночи все улеглись спать.

Женщина заснула в одной из комнат, а с хозяином жилища лег гость. Тот был явно недоволен, но мужчина и не думал идти домой. Тогда гражданин сбросил его на пол, завязалась ссора.

Злоумышленник рассердился и вспомнил, что раньше оппонент ухаживал за его возлюбленной. Он взял на кухне нож, вонзил обидчику в область груди и лег спать.

Утром пара обнаружила гостя мертвым. Сначала убийца хотел скрыть свою причастность к этому. Он выбросил нож в уличный туалет и вынес тело за дом, собираясь сообщить всем, что обнаружил его уже мертвым.

Осознав случившееся, он признал свою вину.

Кроме того, следователи обнаружили в его доме еще шесть патронов.

Еще до начала следствия и в суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему дали девять лет и четыре месяца исправительной колонии строгого режима.











