В Ленинском районе Саратова застолье закончилось поножовщиной. Об этом сообщили в городском УМВД.

47-летний мужчина пришел в гости к 65-летнему другу, с ним он знаком более 30 лет. Они начали выпивать, а потом поссорились. Беседа на повышенных тонах закончилась выталкиванием гостя за дверь и матом в его адрес. Младший из мужчин обиделся на это и принялся громить окна в доме, за что хозяин жилища изрезал ножом его кисти и голени, а также пырнул его в грудь.

Подозреваемого в причинении ран доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.