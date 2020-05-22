В Саратове мужчина подозревается в даче взятки сотруднику УФСБ. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает региональное СУ СКР.

Следствие считает, что 18 мая 59-летний местный житель передал ФСБшнику 50 тысяч рублей в помещении на улице Спицына. Незаконное вознаграждение было за приостановления расследования в его отношении, а также возврат изъятых вещдоков. Оперуполномоченный отказался от щедрого «подарка», после чего злоумышленника задержали.

На допросе саратовец признал своб вину. Сейчас на него завели уголовное дело. Расследование продолжается.