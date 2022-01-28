В Петровске инспектором ДПС было выявлено административное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Во время оформления протокола 50-летний водитель предложил полицейскому деньги за непривлечение его к административной ответственности за езду без прав. Сотрудник полиции предупредил водителя, но тот проигнорировал.

С места происшествия изъяты 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.