Плитку на площади Чернышевского в Саратове испортил Сергей Романов — гражданин с таким ником в соцсети Instagram опубликовал 2 сентября в своем аккаунте в этой соцсети видео с записью того, как он пишет в общественном месте свой ник краской из баллончика.

Парень отметил, что он хочет заявить о себе.

— Давайте вместе дадим оценку действиям человека, который зарегистрирован в Инстаграме под ником @_voliajniy_ и называет себя Sergey_Romanov. Имел ли он право испортить наше с вами общее имущество, оставив свой ник на плитке на пл. Н.Г. Чернышевского, которую теперь возможно только поменять?! Носят ли действия данного молодого человека признаки правонарушения?! Должен ли он понести за это наказание?! — отреагировал на его «художество» глава Саратова Михаил Исаев.

Он потребовал от парня публичных извинений перед саратовцами и гостями города. И призвал правоохранителей выяснить, что это за человек и привлечь его к ответственности.