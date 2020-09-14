Вчера, 13 сентября, в отдел полиции обратился администратор кафе и рассказал, как посетитель расплатился поддельной купюрой. Об этом сообщили в городском УМВД.

Мужчина рассказал, что клиент заказал сэндвичей на 900 рублей с доставкой на дом. Он уточнил, что заберет еду около дома.

Курьер привез его заказ, получил пятитысячную купюру, а проверять ее подлинность не стал, сразу отдал мужчине сдачу.

Потом администратор заведения заметил, что на банкноте отходит защитная нить и обратился в полицию. Проверка показала, что купюра поддельная.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.