Домой Рубрики Новости Саратова Саратовец разбился на внедорожнике РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Саратовец разбился на внедорожнике По Новости Саратова - 15.10.2021 105 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber ДТП произошло вечером 14 октября в Балашовском районе. Как сообщили очевидцы происшествия, рядом с селом Барки не поделили дорогу УАЗ и «Lada» . В результате столкновения травмы получил мужчина из УАЗа. Гражданин был госпитализирован. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Энгельсе из-за электрики сгорел частный дом В Саратовской области вводят QR-коды для посещения массовых мероприятий и ТЦ В Саратове полицейские проверят публикацию СМИ о вандализме на кладбище ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Энгельсе из-за электрики сгорел частный дом Новости Саратова - 15.10.2021 0 Накануне, 14 октября, пожарным в Энгельсе поступил сигнал о возгорании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Горел частный дом на 2-ом Цветочном переулке. Площадь пожара составила... В Саратовской области вводят QR-коды для посещения массовых мероприятий и ТЦ 15.10.2021 В Саратове полицейские проверят публикацию СМИ о вандализме на кладбище 15.10.2021 В поселке под Саратовом у частного дома загорелась оконная рама 15.10.2021 В Саратове конфисковали более 2 тысяч бутылок «паленого» алкоголя 15.10.2021