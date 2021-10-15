ДТП произошло вечером 14 октября в Балашовском районе.

Как сообщили очевидцы происшествия, рядом с селом Барки не поделили дорогу УАЗ и «Lada» .

В результате столкновения травмы получил мужчина из УАЗа. Гражданин был госпитализирован.