Житель Саратова подозревается в мошенничестве.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МВД, преступление произошло во Фрунзенском районе.
По предварительным данным, 26-летнего саратовца обманным путем лишили смартфона.
В заявлении полицейским мужчина сообщил, что на улице Чапаева к нему подошёл неизвестный парень и спросил у него телефон, чтобы срочно кому-то позвонить.
Когда смартфон оказался в руках у мошенника, тот быстро скрылся в неизвестном направлении.
Телефон хозяин оценил в 19 тысяч рублей.
По горячим следам преступник задержан. 22-летний парень сознался, что сбыл гаджет в ломбарде.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 от.159 УК РФ «Мошенничество».