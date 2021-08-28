Житель Саратова подозревается в мошенничестве.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МВД, преступление произошло во Фрунзенском районе.

По предварительным данным, 26-летнего саратовца обманным путем лишили смартфона.

В заявлении полицейским мужчина сообщил, что на улице Чапаева к нему подошёл неизвестный парень и спросил у него телефон, чтобы срочно кому-то позвонить.

Когда смартфон оказался в руках у мошенника, тот быстро скрылся в неизвестном направлении.

Телефон хозяин оценил в 19 тысяч рублей.

По горячим следам преступник задержан. 22-летний парень сознался, что сбыл гаджет в ломбарде.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 от.159 УК РФ «Мошенничество».