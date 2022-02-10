В отдел полиции поселка Солнечный обратился 63-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Как рассказал горожанин, в 2019 году он решил подзаработать на бирже и внес 15 тысяч рублей на специализированную платформу. Однако ставки ушли в минус и мужчина перестал вкладывать деньги. В феврале текущего года с заявителем связался представитель юридической компании и предложил вывести деньги, которые мужчина вложил ранее.

Собеседник сообщил, что необходимо внести комиссию в размере 507 тысяч рублей, но после мужчина получит в качестве компенсации 88 500 долларов. Доверчивый саратовец перечислил на указанный счет требуемую сумму, после чего «юрист» перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.