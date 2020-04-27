На сегодняшний день в Саратове семь летальных случаев от коронавируса. Такие данные озвучил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

— У них был либо секционно либо при жизненно диагностирован covid-19. Однако, мы уже говорили, что ни у кого из них коронавирус не стал причиной смерти. Седьмой человек умер в выходные. К сожалению это был пациент, который готовился к выписке в одном из стационаров региона. Не имея видимых признаков, помимо тех заболеваний, от которых он лечился, принял решение совершить (необдуманный поступок — прим. ред.), — сказал Шувалов.

По словам замминистра, у этого пациента был подтвержденный коронавирус, но никакой роли в данном решении он не сыграл.

Сейчас органы внутренних дел занимаются этим случаем.