В столице задержан молодой саратовец за кражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по МО.

34-летняя москвичка заявила о краже видеорегистратора за десять тысячи рублей. Полицейские оперативно задержали подозреваемый тандем: 19-летнх местного жителя и саратовца.

Во время расследования была выявлена причастность парней к аналогичным преступлениям на сумму более 70 тысяч рублей.

В настоящее время на них завели уголовное дело и запретили уезжать из населенного пункта. Ворам грозит до десяти лет тюрьмы.