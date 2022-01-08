Мужчина и женщина задохнулись продуктами горения.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, днем 8 января жительница Калининска отправилась навестить своего 51-летнего сына, который сожительствовал с 69-летней пенсионеркой в частном доме на улице Коллективная.

Зайдя в дом, мать обнаружила сына и его гражданскую жену в спальне мертвыми. Женщина позвонила в полицию.

После осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что смерть мужчины и женщины была ненасильственной. При этом дом отапливался газовой печью, шибер дымохода которой был закрыт.

Скорее всего обитатели дома отравились продуктами горения, — уточнили в ведомстве.

Назначено судебно-медицинское исследование, проводится проверка.