В отношении 30-летнего саратовца возбуждено уголовное дело за вовлечение своей 24-летней сожительницы к употреблению наркотиков.

Как рассказали информационному порталу «Новости Саратова» в прокуратуре Саратовской области, в феврале 2016 года он подмешал ей в напиток запрещенное вещество. А потом не реже раза в месяц уговорами и предложениями вынуждал ее употреблять дурь.

Из-за этого девушка привлекалась к уголовной и административной ответственности.

Материалы проверки прокуратура направила следователям, возбуждено уголовное дело.