В 2020 году жители РФ стали на 14 процентов охотнее покупать элитные товары и тратить на них на 15 процентов больше.

Аналитики сайта по продаже одежды Lamoda выяснили, на что готовы раскошелиться граждане.

Самую дорогую покупку сделал саратовец — приобрел утепленную куртку Neil Barrett стоимостью 154,35 тысячи рублей.

Чуть отстает хабаровчанин, взявший себе кожаную куртку от бренда Aeronautica Militare за 115, 667 тысячи рублей. На третьем месте — вещь такого же формата и марки, которую за 111,333 тысячи рублей купил себе москвич.

Среди аксессуаров лидирует сумка Marni за 70,7 тысяч рублей — такую захотела себе модница из Котельников. Самую дорогую обувь — ботфорты Stuart Weitzman за 65,3 тысячи рублей приобрела жительница Москвы.