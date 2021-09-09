В областном центре на пожаре погиб 63-летний мужчина.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в среду 8 сентября примерно в 10 часов вечера жильцы дома на улице Гоголя в Саратове заметили дым из квартиры, расположенной на первом этаже, в которой проживал погибший.

Соседи вызвали пожарных, которые потушили пламя. При осмотре квартиры, где было возгорание, на кровати нашли хозяина жилища. Он не подавал признаков жизни.

— На теле погибшего найдены следы термического воздействия в области рук и ног. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, — пояснили следователи.

Проводится расследование. В том числе выясняются точные причины пожара и гибели пенсионера.