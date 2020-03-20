В Ленинском районе Саратова молодой человек склонял свою знакомую к употреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В декабре прошлого года, на тот момент еще 17-летний юноша купил себе наркотики. Он пошел гулять со своей 18-летней подругой и поделился с ней запрещённым веществом, после употребления попросил спрятать остатки в дамскую сумочку.

На молодых людей в тот же день обратили внимания сотрудники полиции, когда «под кайфом» пара гуляла по проспекту Строителей. Стражи порядка провели личный досмотр и обнаружили два свертка запрещённого вещества. Экспертиза подтвердила, что это наркотики. Молодые люди во всем признались и раскаялись.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое передано в суд.