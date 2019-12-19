В Саратове местного жителя признали виновным к применении насилия к представителю власти.

Установлено, что 22 сентября полицейские по время патрулирования обнаружили на улице Белоглинской лежащего мужчину. Саратовец оказался пьян. Тогда стражи порядка посадили его в автомобиль, чтобы отвезти на медосвидетельствование.

Оказавшись в салоне, задержанный кинулся с кулаками на сидевшего рядом представителя власти и сломал ему нос.

В суде 38-летний местный житель признался в преступлении и был осужден к 3,5 годам лишения свободы условно.