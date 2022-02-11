Житель Саратова избил свою падчерицу строительным уровнем.

Гражданин был задержан полицией.

Как сообщили в областном ГУ МВД, пострадавшая заявила в полиции, что защищала свою мать от нападок и оскорблений отчима.

В порыве гнева мужчина схватил строительный уровень и ударил им дочь своей жены по руке металлическим предметом.

Врачи поликлиники, куда обратилась после прозошедшего девушка, зафиксировали у неё перелом руки.

В отношении отчима возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.