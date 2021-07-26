В августе 2020 года Энгельсский районный суд оправдал 44-летнего мужчину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее психическое расстройство, в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц за отсутствием состава преступления.

Напомним, его обвиняли в том, что он избил пятерых детей — обидчиков своего сына в 2018 году.

— Вследствие психотравмирующей ситуации дети испытали сильное душевное волнение, повлекшее возникновение у каждого из них психического расстройства невротического характера, которое причинило тяжкий вред их здоровью. Судом апелляционной инстанции представление государственного обвинителя, в котором ставился вопрос об отмене приговора, оставлено без удовлетворения.

Прокуратура области на судебные решения принесла кассационное представление, в котором указано, что при назначении и проведении повторных комплексных судебно-медицинских экспертиз допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. С учетом имеющихся нарушений заключения экспертов являлись недопустимыми доказательствами и не могли учитываться при вынесении приговора, — отметили в прокуратуре региона.

Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции признала, что при судебном разбирательстве допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, неустраненные судом апелляционной инстанции, повлиявшие на исход дела и искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.

Приговор и апелляционное определение отменены, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.