Балашовскими полицейскими задержан подозреваемый в неоднократных кражах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

По предварительной версии, 44-летний ранее неоднократно судимый балашовец подобрал на улице утерянный жителем Самойловского района паспорт. Он использовал чужой документ, чтобы снять квартиру на сутки. Хозяйка квартиры не заметила разницы между фото в паспорте «оригиналом» – потенциальный квартирант был в шапке и маске. Уходя из съемного жилья, постоялец прихватил телевизор.

По аналогичной схеме была обманута еще одна жительница Балашова, сдававшая квартиру. Она лишилась телевизора и холодильника. Сумма ущерба устанавливается.

Кроме того, гражданин подозревается в мошенничестве. Выпивая в компании знакомых, у одного из них он взял 5000 рублей, якобы для того, чтобы докупить продуктов. В итоге компания продуктов не дождалась, а гонца с пятитысячной купюрой и след простыл.

В настоящее время полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.