Молодой закладчик наркотиков из Саратова отправится в тюрьму, заявили в областной прокуратуре.

У парня были финансовые трудности, когда ему предложили подработать распространителем незаконных веществ. За каждый тайник ему пообещали 250 рублей.

В декабре он получил первую партию травки, которую должен был распространить в Волжском районе. Однако там его накрыли полицейские.

Во время расследования задержанные рассказал, куда сбыл остальную часть наркотиков. Теперь бедолага проведет пять с половиной лет в колонии строго режима.