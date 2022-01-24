В отдел полиции обратился потерпевший, который сообщил о том, что из салона его авто каким-то мистическим способом пропали деньги в сумме около 57 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Мистика заключалась в том, что из машины мужчина никуда не уходил, пассажиров не подвозил, ничего подозрительного не замечал.

Как оказалось, у мистической истории было вполне логичное объяснение, водитель стал жертвой кражи. Подозреваемую вычислили оперативники уголовного розыска. Ранее судимая 19-летняя гражданка была доставлена в отдел полиции, где она и поведала все подробности исчезновения денег.

Итак, ночью неподалеку от круглосуточного магазина в Волжском районе девушка заметила автомобиль, боковое стекло которого с водительской стороны было слегка опущено. Заглянув внутрь, она увидела спящего мужчину. В какой-то момент ей показалось, что причиной сонного состояния водителя может быть плохое самочувствие, на ее окрики мужчина якобы не реагировал.

Тогда прохожая через заднюю дверь проникла в салон и вытащила из верхней одежды крепко спящего водителя стопку банкнот. Трезво рассудив, что таким шансом сказочно разбогатеть грех не воспользоваться, подозреваемая не стала будить водителя, а поспешила скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное дело.