Проводится доследственная проверка по факту смерти 40-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.  
 
Сегодня днем, 28 октября, на улице Большая Затонская в Саратове 40-летний мужчина производил отделку фасада трехэтажного дома, в котором проживал. Оступившись, он упал со строительных лесов с высоты около 10 метров и получил травму головы. Родственник пострадавшего вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. 
  
Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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