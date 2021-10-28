Проводится доследственная проверка по факту смерти 40-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Сегодня днем, 28 октября, на улице Большая Затонская в Саратове 40-летний мужчина производил отделку фасада трехэтажного дома, в котором проживал. Оступившись, он упал со строительных лесов с высоты около 10 метров и получил травму головы. Родственник пострадавшего вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.