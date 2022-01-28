Житель Саратова пришёл на помощь ребенку, которого окружили злые псы.

О происшествии рассказала мама мальчика, которого 28 января едва не загрызли бездомные собаки.

— Сегодня в 11:20 по адресу рядом с домом Огородная, 91г, свора бродячих собак с бирками и без напала на моего 9 летнего сына, который шел домой с прогулки. Мальчик не получил серьезных укусов, поскольку вмешался взрослый мужчина (огромное вам спасибо, незнакомый спаситель!) и разогнал собак. Мальчик даже не понял, какая смертельная опасность ему грозила, — эмоционально написала в соцсетях жительница областного центра.

Женщина уточнила, что после нападения животных на ее ребёнка она пыталась звонить в службу, занимающуюся отловом собак, но никто трубку не взял.

Напомним, ранее на улице Огородной собаки кинулись на другую женщину, которая шла с 4-летней дочкой в садик. Животные порвали одежду и сильно напугали девочку.

Не исключено, что это орудует одна и та же стая собак.