Полиция Волгограда накрыла юридическую контору, одним из организаторов которой был уроженец Саратовской области. Об этом сообщает МВД России.

Правоохранители задержали десять участников группы, которые подозреваются в мошенничестве. Установлено, что трое жителей Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей решили создать региональный центр юридической помощи.

Помимо этого они сняли помещение в Дзержинском районе Волгограда, ге обустроили кол-центр. Сотрудники размещали информацию об услугах в сети, а также с помощью телефонных звонков зазывали жителей обратиться за помощью.

— Не имеющие специального образования соучастники заключали с потерпевшими договоры, условия которых не соблюдались. Если обманутые люди требовали вернуть деньги и расторгнуть договор подозреваемые заставляли их подписывать акты оказанных услуг, — рассказала в комментарии официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего за время деятельности мошенников пострадали 50 человек. Большинство из них инвалиды и многодетные семьи, которые заплатили злоумышленникам более 30 миллионов рублей.

Сейчас трое предположительных организаторов заключены под стражу, а еще двох фигурантов обязали явиться в участок. На всех завели уголовное дело.